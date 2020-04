Företag väntar otåligt på hyreslättnader

Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

Foto: ALI LORESTANI / TT

Snart tre veckor efter regeringens förslag om tillfälliga hyresrabatter har fortfarande ingen lösning levererats.

För många av landets företagare blir läget allt mer akut.

Det var tänkt som en av flera åtgärder för att hjälpa företag och näringsverksamheter som håller på att gå under i kölvattnet av coronapandemin.

En hyresvärd, till exempel fastighetsägaren för en shoppinggalleria, ska kunna sänka hyran för sina hyresgäster. Därefter ska fastighetsägaren få kompensation för hyresnedsättningen på maximalt 50 procent av den fasta hyran.

Förslaget är fortfarande dock just bara ett förslag då det måste behandlas av EU-kommissionen, och medan veckorna har gått har läget mellan företagare och fastighetsägare blivit allt mer infekterat.

Allt mer irriterat

På ena sidan företagare som riskerar att gå under, på den andra fastighetsägare som i sin tur behöver inkomsterna för att klara sig.

– Konfliktnivån är hög därute just nu. Handlare är arga på fastighetsägare som inte ger dem rabatten på 50 procent. Det kommer bara att trappas bara upp om vi inte får veta hur det här ska hanteras, säger Reinhold Lennebo, vd för branschorganisationen Fastighetsägarna.

Oklarheten har bland annat handlat om vilka som egentligen ska omfattas av stödet.

– Jag har full förståelse för att många fastighetsägare känner en osäkerhet just nu, men jag har ingen förståelse för stora handelskedjor som säger "vi kommer bara betala hälften" för det är ett kontraktsbrott. Någonstans där är situationen just nu och under perioden ligger många förhandlingar på is, säger Reinhold Lennebo.

Peter Simonsson, vd på Stjärnurmakarna med ett 40-tal fristående verksamheter, har viss förståelse för kritiken men menar att det finns undantag:

– Jag förstår resonemanget för det finns branscher som till exempel livsmedelshandeln som bara tuffar på och inte är i kris. Vi vill att konsumenterna ska se oss som en kedja men vår juridiska form är småföretag på olika orter där till exempel butiken gått i arv i generationer, säger han till TT.

Höga hyror

Regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan (S) presenterade på skärtorsdagen en lista över föreslagna branscher men då detta handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU. Regeringens förhoppning är att det kan ske relativt snart men läget är extremt, intygar bland annat Peter Simonsson. Han nämner butiker med hyror på mellan 17–18 000 kvadratmetern men väldigt lite intäkter.

– Det här händer här och nu. Vi har mellan 70–90 procents tapp och även om vi korttidspermitterat så måste löner betalas ut liksom hyror, säger han.

Just gällande det akuta läget är också båda parter rörande överens och Reinhold Lennebo anser att man kunnat föregå EU-kommissionen.

– Jag har varit tydlig mot regeringskansliet och sagt att det här inte är bra. Det drar ned oss i ett djupt avgrundshål.