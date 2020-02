Fortsatt fajt mellan Timrå och Modo

Foto: Thérese Ny / TT

Vem får serieledande Björklöven möta i den hockeyallsvenska finalen?

Svaret dröjer.

Kampen mellan Timrå och Modo är oförändrat oviss med två omgångar kvar – och det ska Timrå tacka seriens målkung Jonathan Dahlén för.

Han avgjorde hemma mot Mora och fixade nionde raka segern.

Med två omgångar kvar parkerar klubbarna på 105 poäng men Modo håller andraplatsen tack vare bättre målskillnad, 68 plusmål mot Timrås 62.

Redan avsågade AIK – kval för att hänga kvar väntar – gjorde vad man kunde för att störa Modo på Hovet. Men Patrik Karlkvist och Victor Berglund såg till att fixa 2–0 och bana väg för slutliga 4–1.

Timrå ställdes inför en betydligt tuffare uppgift mot Mora – trots en alldeles lysande inledning på hemmais.

Morten Madsen och Albin Lundin hette målskyttarna redan efter knappa sju minuter.

Rejäl utskällning

Mora schabblade bort pucken två gånger och den uppsträckning tränaren Tomek Valtonen gav sina spelare lämpar sig ord för ord inte i tryck.

Men Valtonens vredesutbrott väckte spelarna. Daniel Ljunggren reducerade omgående och Mora fick dessutom en gyllene chans att kvittera, men kunde inte utnyttja det numerära överläget, varken i fem mot tre eller fem mot fyra.

Madsen var inte nöjd med matchens utveckling.

– Vi släppte in dem för lätt efter en bra start. Tyvärr släpper vi in ett direkt efter 2–0. Det var dumt av oss. Sista tio slarvar vi lite för mycket, säger han till C More.

Mora fick en ny chans med en spelare mer på isen – och då kom utdelningen. Viktor Amnér kvitterade efter 5.30 i mittenperioden.

Mål bortdömt

Plötsligt var Mora det klart hetaste laget. Timrå fortsatte att dra på sig utvisningar. I ännu ett numerärt överläge fick Mora in pucken bakom Victor Brattström. Domaren signalerade för mål, men protesterna var starka – och efter videogranskning dömdes målet bort.

I stället klev seriens vassaste målskytt in i handlingen. Jonathan Dahléns 33:e mål – och 74:e poäng – gav slutresultatet 3–2.

Timrå avslutar mot Björklöven (borta) och Kristianstad (hemma) medan Modo har Tingsryd (h) och Karlskoga (b) kvar att möta.