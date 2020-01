Fredriksson-hyllningen blev "en magisk kväll"

Foto: Janne Danielsson/SVT

Tillsammans med Per Gessle hyllade några av Sveriges främsta artister bortgångna Marie Fredriksson under en kväll. Nu visas konserten i SVT.

Förutom The Sounds-sångerskan så slöt Agnes Carlsson, Eva Dahlgren, Linnea Henriksson, Petra Marklund och Lasse Lindbom upp till kvällen på Stora Teatern i Göteborg för att fira Marie Fredrikssons musikgärning och berätta om hennes liv.

– Jag hann tyvärr aldrig träffa henne, vilket känns väldigt synd och sorgligt. Jag har också förstått att hon drog sig tillbaka sedan hon blev sjuk. Men en skånsk blonderad tjej i skinnpaj, det är klart att hon gjorde avtryck hos en, säger Maja Ivarsson.

Gessles val

Under hyllningskvällen deltog både artister som varit nära vänner med sångerskan och yngre förmågor. Per Gessle hade valt ut Maja Ivarsson till att göra "Sleeping in my car", som finns med på Roxette-albumet "Crash! Boom! Bang!" från 1994. När hon blev tillfrågad om att medverka var det bara dagar kvar av repetitionstiden.

– Det var producenten som ringde och sa "Showen är satt, alla artister är bokade, men är du intresserad?". Jag sa att det är självklart, så det var bara att repa in. Men det var ett bra val av Gessle, den passade mig. Jag kanske inte stod för flest tårar men jag kunde kanske förmedla en annan, rockigare sida av Marie.

"Många kramar"

Stämningen bakom scenen beskriver Maja Ivarsson som sorgsen och glad samtidigt.

– Det var många kramar bakom scenen och minst lika mycket tårar i publiken. Eva Dahlgren var väldigt berörd och jag pratade mycket med Anne-Lie Rydé som hade många minnen av att turnera med Marie. Det var nog tufft för många att göra showen men skönt att få göra det också.

Kvällen leds av Kattis Ahlström och sänds i SVT1 den 25 januari.