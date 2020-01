Gallagher släpper ny singel och musikvideo

Foto: Balazs Mohai/AP/TT

Den förre Oasis-medlemmen Noel Gallagher släpper en ny singel under torsdagsmorgonen. Låten "Blue moon rising" är den andra singeln från hans kommande EP med samma namn som släpps den 6 mars, rapporterar sajten NME.

Noel Gallagher gick själv ut på sitt Instagramkonto på onsdagskvällen och bekräftade att singeln är på gång. Det kommer även att släppas en musikvideo på Youtube.

I höstas släppte den brittiske sångaren sitt andra soloalbum "Why me? Why not?", som gick direkt in som etta på albumlistan i Storbritannien.