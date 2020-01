Grammygalan hyllade Bryant

Foto: Matt Sayles/AP/TT

Basketlegendaren Kobe Bryant sörjdes och hyllades av musikens stjärnor på den amerikanska Grammygalan som hölls i Staples Center – hemmaarena för Bryants basketlag Los Angeles Lakers.

– Alla känner sig galet ledsna just nu eftersom Los Angeles, USA och hela vida världen förlorat en hjälte. Vi står här, förtvivlade, i huset som Kobe Bryant byggde, sade galavärden Alicia Keys.

Popstjärnan Lizzo fick stående ovationer för sina versioner av "Cuz I love you" och "Truth hurts" som hon dedikerade till Bryant. Och medlemmar ur Boyz II Men sjöng, tillsammans med Keys, en a capella-version av sin ballad "It's so hard to say goodbye" som de tillägnade den omkomne basketstjärnan.

Bryant omkom i en helikopterkrasch tillsammans med bland annat sin 13-åriga dotter Gianna.