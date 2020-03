Gratisfilmer i karantäntider

Foto: Laurent Cipriani/AP/TT

Karantän i tv-soffan? Bortom betalströmningstjänsternas listor finns ett stort utbud av gratis film på nätet.

Det som kanske ligger närmast till hands är SVT Play och TV4 Play. Utbudet där består främst av kanalernas egna serier men även inköpta program, som till exempel dokumentärer. Rena spelfilmer är det mer ont om. På SVT:s strömningskanal återfinns en handfull, ofta svenska, komedier som ”Lustgården” och Sköna Helena”, samt en och annan udda västernfilm.

Film på bibliotek

Webbsajten cineasterna.com samarbetar med Sveriges bibliotek. Med ett lånekort på det lokala biblioteket är det här möjligt att strömma fyra filmer per månad. Utbudet är ofta aktuellt – just nu erbjuds hyllade dokumentären ”Till min dotter”, Cannesdeltagaren ”And then we danced” och ”Tårtgeneralen”. Här finns också ett stort utbud av barnfilmer, actionfilmer som ”Nice guys” och ”The villainess”, klassiker som ”Vi som älskade varann så mycket” och ”Ida” samt en mängd filmer av Pedro Almodovar och med den nyligen avlidne skådespelaren Max von Sydow.

Ett aber är risken att mötas av detta meddelande: ”Ditt bibliotek har tyvärr uppnått sin månadsbudget. Nya lån kan först göras nästa kalendermånad”.

Jaha, vad gör man då? Ett alternativ är att logga in på Youtube. Där finns ett mycket stort utbud, ofta filmer vars rättigheter gått ut och som därför kan läggas ut i snygga kopior, såväl bild- som ljudmässigt.

Hitchcock och film noir

På Youtube är många av filmerna klassiker som det ofta inte går att få tag i ens på dvd. Stumfilmer som Sergei Eisensteins ”Pansarkryssaren Potemkin”, FW Murnaus ”Nosferatu” och inte minst samme regissörs mästerverk ”Sunrise” finns här att strömma, liksom Fritz Langs ”M”. Den som inte räds svartvita filmer hittar också en rad film noir-klassiker, som ”Ring Northside 777” och ”Nattmänniskan” liksom de i Sverige totalförbjudna ”Kiss tomorrow goodbye” och ”Johnny Cool”.

Ett flertal Alfred Hitchcock-filmer finns också att se gratis på Youtube – till exempel ”Notorious”, ”Trollbunden” med Ingrid Bergman och en spanskdubbad ”Mannen som visste för mycket”. Mest intressant i Hitchcock-utbudet är ”Four o' clock”, det enda avsnittet han regisserade för kult-tv-serien ”Suspicion”.

Den som vill se lite asiatisk kampsport kan här hitta en rad skräpfilmer, ofta fult dubbade till engelska, men också King Hus vackra och mästerliga ”A touch of zen”. Samme regissörs ”Dragon inn” är snygg att titta på, men dubbad till portugisiska (!).

Bröderna Marx

Videoplattformen har också ett stort utbud av västernfilmer. Amerikanska klassiker som ”Duell i solen” samsas med italienska västernfilmer som ”För några smutsiga dollar” liksom Sergio Leones dollartrilogi och samme regissörs utmärkta ”Ducka, skitstövel”. Mästerverket "Harmonica – en hämnare" finns i en beskuren och oerhört dålig kopia. Undvik den, liksom Michael Manns moderna klassiker ”Heat” och Hitchcocks ”Marnie”.

Familjefilmer? Jodå, det finns, men knappast några Disneyfilmer. Utbudet av familjefilmer på Youtube känns rätt magert. För den som vill se musikaler med Gene Kelly och Fred Astaire finns bland annat ”Flottan dansar” och ”Kungligt bröllop”, medan en känd klassiker som ”An American in Paris” bara finns som hyrfilm. För den som är intresserad av barnfilm finns den animerade ”Coraline” liksom många filmer av mer obskyrt ursprung. Bröderna Marx-älskaren hittar ”En natt i Casablanca”.