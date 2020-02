Guldbjörnen till iransk film om dödsstraff

Foto: Michael Sohn/AP/TT

"There is no evil" av Mohammad Rasoulof vinner Guldbjörnen på Berlins filmfestival.

Filmen skildrar fyra olika berättelser om dödsstraffets konsekvenser i Iran.

Den iranske regissören Mohammad Rasoulof var själv inte på plats för att emot filmfestivalens finaste, då han har belagts med utreseförbud av Iran.

Guldbjörnen mottogs i stället av hans dotter Baran Rasoulof, som även har en roll i filmen.

– Jag är överväldigad och glad för det här priset, men samtidigt ledsen över att filmskaparen inte kunde vara här i kväll. Så å hela filmteamets vägnar säger jag: Det här är för honom, sade hon från scenen.

I "There is no evil" utforskar Mohammad Rasoulof dödsstraffet i Iran genom att skildra vilka moraliska dilemman personer som har utsetts att utföra avrättningar ställs inför.

Juryns ordförande, den brittiske skådespelaren Jeremy Irons, har beskrivit filmen som "fyra berättelser som visar hur en auktoritär regim drar in vanligt folk i omänsklighet".

Silverbjörnen, juryns stora pris, tilldelades "Never rarely sometimes always" av den amerikanska regissören Eliza Hittman. Filmen, som kretsar kring en tonårstjej som tvingas resa från Pennsylvania till New York för att utföra en abort, har hyllats av kritiker och var inför filmfestivalen en av de stora favoriterna.

Sydkoreanske Hong Sangsoo prisades även han med en Silverbjörn, i kategorin bästa regi, för sin film "The woman who ran".