Han blir Sveriges Travolta i ny musikal

Foto: Pontus Höök

Foto: Pontus Höök

"Saturday night fever" blir musikal med David Lindgren i huvudrollen. Föreställningen spelas på Chinateatern i höst.

I höst sätter Chinateatern i Stockholm upp scenversionen av den hyllade filmen "Saturday night fever" från 1977. Det är David Lindgren som tar över John Travoltas roll som den 19-årige Tony Manero, vars helger kretsar kring dansgolvet. Det är ingen slump att det är just David Lindgren som har fått rollen – han har i flera år arbetat som professionell dansare.

– Det här är en drömroll för mig. Den kommer passa mig perfekt och jag måste visa det fulla spektrat av mitt artisteri. Men det blir även en ny dans för mig – latin hustle – som jag övar in just nu , säger han till TT.

Tonys mamma kommer i den svenska teaterversionen att spelas av Suzanne Reuter som själv var en återkommande diskoteksbesökare på 70-talet.

"Mina föräldrar hade hotell på Mallorca, så jag jobbade där på somrarna och hängde på disco alla kvällar efter jobbet, eller inte hängde – jag dansade", säger Suzanne Reuter i ett pressmeddelande.

Tonys pappa spelas av Samuel Fröler och Andreas Lundstedt går in i rollen som Dj Monty. Regisserar gör Anders Albien och Jennie Widegren är koreograf.

Filmens soundtrack med Bee-Gees blev en succé i sig med låtar som "Stayin' alive", "How deep is your love" och "Night fever".