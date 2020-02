Han ersätter Flinck i Melodifestivalen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Jan Johansen tar över Thorsten Flincks låt i Melodifestivalen, efter att Flinck diskvalificerats från tävlingen.

"Jag är väldigt tacksam över att Jan Johansen har tackat ja med så kort varsel", säger tävlingsproducent Karin Gunnarsson i ett uttalande.

Mello-veteranen Jan Johansen ersätter Thorsten Flinck och gör därmed comeback som tävlande artist i Melodifestivalen, vilket Aftonbladet var först att rapportera.

"Det är inte vem som helst som kan ställa sig på Melodifestivalens scen inför tre miljoner tittare under de här omständigheterna", skriver Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

Jan Johansen har nu några dagar på sig att lära sig bidraget "Miraklernas tid", skrivet av Thomas G:son, som Thorsten Flinck egentligen skulle ha framfört i Göteborg på lördag.

"Med en erfaren artist som Jan är tävlingen på lördag säkrad och jag är övertygad om att han kommer att göra en fin version av Miraklernas tid, säger Karin Gunnarsson".

Det var under söndagen som SVT meddelade att Thorsten Flinck diskas då han för tillfället står åtalad för olaga hot och skadegörelse efter ett trafikbråk i Varberg i maj förra året.

– Det är djupt beklagligt. Men vi kan enligt vår policy inte låta en person som är inne i en rättsprocess delta i Melodifestivalen. Vi har helt enkelt inget val, sade Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen, till TT.

Jan Johansen vann Melodifestivalen 1995 med "Se på mig". En låt han också framförde i lördags under en mellanakt i Melodifestivalens första deltävling i Linköping. Totalt har han varit med fyra gånger, senast 2003 med "Let your spirit fly" som han sjöng tillsammans med Pernilla Wahlgren.