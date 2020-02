Han kliver in efter "Big brother"-skandalen

Foto: Magnus Ragnvid/TV4

2014 deltog han i "Sveriges mästerkock". Nu kliver Lennie Hansson, 36, in i "Big brother" som ny deltagare. Hansson kommer från Sundsvall och beskrivs som en positiv person med mycket energi och ett brinnande intresse för matlagning.

Tidigare i veckan fick deltagarna Kim Kamal och Isabel Pereira lämna huset då de hade uttalat sig nedvärderande och antisemitiskt. Under fredagen kom ersättaren Jessica Pamlin in, och under lördagen väcker Lennie Hansson de andra deltagarna genom att steka pannkakor, meddelar TV4.

Nya säsongen av "Big brother" började sändas i TV4 och på C More måndagen den 10 februari. Det gäller att klara sig inlåst i huset under 100 dagar, och den som är sist kvar vinner en prissumma på en miljon kronor. Det är upp till tittarna att bestämma vilken deltagare som får lämna huset varje vecka.