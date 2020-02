Hon smugglar knark i HBO:s Saviano-serie

Fakta

Namn: Andrea Riseborough.

Ålder: 39.

Tidigare roller: ”Margaret Thatcher: The long walk to Finchley”, ”Never let me go”,

”WE”, ”Birdman”, ”Nocturnal animals”, ”The death of Stalin”.

Aktuell: I HBO-serien ”Zerozerozero” som har premiär på HBO Nordic den 14 februari.