Hostattacker används för att hota och skrämma

Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT

Ordet "hostattack" har fått en ny innebörd i coronakrisens kölvatten. Runt om i världen rapporteras om hur personer som uppger sig ha covid-19 använder viruset som ett vapen – och hotar att hosta på andra.

Natten till lördagen stoppade polisen i norska Bergen flera hemmafester. En 20-årig partydeltagare blev enligt nyhetsbyrån NTB så upprörd att han upprepade gånger hostade och harklade mot poliserna, samtidigt som han uppgav sig ha covid-19.

Personen, som sedermera visade sig vara virusfri, har nu rättsligt efterspel att vänta. Och han sällar sig därmed till en växande skara som har polisanmälts för att ha hotat andra med avsiktlig smittspridning.

Stoppas för andra brott

Incidenten följer ett mönster. Människor som grips eller misstänks för andra brott eller förseelser tar ut sin frustration genom att hota – och hosta.

– Förresten, jag har coronaviruset och nu har du också det, sade en kvinna i 30-årsåldern i amerikanska New Jersey efter att ha hostat på polis som stoppat henne för en trafikolycka, rapporterar The Washington Post.

Just New Jersey tycks dock ta i med hårdhandskarna mot coronahot. En 50-årig man har anklagats för terrorbrott sedan han hostat mot personal på en livsmedelsbutik, rapporterar The New York Times. Enligt mannen, som hävdade sig ha covid-19, skulle de butiksanställda "vara glada att de hade jobb" att gå till.

I australiska Sydney greps en kvinna efter att ha spottat och hostat mot en polis som först stoppade henne för fortkörning, rapporterar AFP. Kvinnan hävdade att hon hade covid-19 och händelsen är den senaste i en rad uppsåtliga hostattacker i landet.

"Coronautmaning"

Från Irland rapporteras om hur en "coronautmaning" sprids i sociala medier. En av dem som drabbats är landets hälsominister Simon Harris, som blev hostad i ansiktet av ett ungt par som därefter sprang från platsen skrattandes.

– Det tycks vara någon form av sociala medier-lek som pågår. Men det är ingen lek, det är avskyvärt. Det är generellt äldre människor som utsätts av yngre som kommer fram och hostar dem i ansiktet, spelar in det, garvar och sedan springer, säger Harris till The Irish Times.

I Storbritannien, där flera personer redan har dömts för virushot mot polis och räddningspersonal, slår åklagarmyndigheterna fast att hoten kan ge fängelse. Oavsett om den som hotar har covid-19 eller inte.

– Låt mig vara väldigt tydlig. Det här är ett brott och det måste upphöra, säger myndighetschefen Max Hill enligt The Guardian.