Isak sköt Sociedad vidare i cupen

Foto: Vadim Ghirda

Real Sociedad är vidare i spanska cupen, Copa del Rey. Och det mycket tack vare Alexander Isak.

Den svenske landslagsanfallaren skickade snyggt in 2–0 i 62:a minuten i hemmamötet med Espanyol, en fullträff som även fastställde slutresultatet.

20-årige Isak fick bollen från Martin Ødegaard, tog in den i plan och använde sedan högerfoten för att skicka in bollen högt i målvakten Andrés Prietos vänstra hörn. Dessförinnan, i slutet av första halvlek, hade 18-årige Ander Barrenetxea prickat in 1–0-målet.

I och med segern är Real Sociedad vidare till åttondelsfinal i cupen.

Det är även Barcelona och Real Madrid, efter 2–1 borta mot UD Ibiza respektive 3–1 borta mot Unionistas Salamanca. Tvåmålsskytten Antoine Griezmann såg till att Barcelona vände till seger med sina mål i 72:a och 94:e minuten. Gareth Bale, Alvaro Romero och ett självmål låg bakom Reals avancemang.