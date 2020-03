Island favorit i Eurovision Song Contest

Fakta

Semifinal 1:

Nordmakedonien, Vasil – "You"

Norge, Ulrikke Brandstorp – "Attention "

Vitryssland, VAL – "Da vidna"

Cypern, Sandro Nicolas – "Running"

Litauen, The Roop – "On fire"

Kroatien, Damir Kedžo – "Divlji vjetre"

Sverige, The Mamas – "Move"

Azerbajdzjan, Samira Efendi – (låten är inte offentliggjord)

Slovenien, Ana Soklic – "Voda"

Malta, Destiny Chukunyere (låten är inte offentliggjord)

Australien, Montaigne – "Don't break me"

Israel, Eden Alene – "Feker libi"

Irland, Lesley Roy – "Story of my life"

Ukraina, Go_A – "Solovey"

Ryssland, Little big – (låten är inte offentliggjord)

Rumänien, Roxen – "Alcohol you"

Belgien, Hooverphonic – "Release me"

Semifinal 2:

Österrike, Vincent Bueno – "Alive"

Danmark, Ben & Tan – "Yes"

Moldavien, Natalia Gordienko – "Prison"

Bulgarien, Victoria – "Tears getting sober"

Polen, Alicja Szemplińska – "Empires"

Schweiz, Gjon's Tears – "Répondez-moi"

San Marino, Senhit (låten är inte offentliggjord)

Finland, Aksel Kankaanranta - "Looking Back"

Serbien, Hurricane – "Hasta la vista"

Armenien, Athena Manoukian – "Chains on you"

Island, Dadi & Gagnamagnid – "Think about things"

Lettland, Samanta Tīna – "Still breathing"

Tjeckien, Benny Christo – Kemama"

Georgien, Tornike Kipiani – "Take me as I am"

Grekland, Stefania – "Supergirl​"

Portugal, (artist och låt är inte offentliggjorda)

Estland, Uku Suviste – "What love is"

Albanien, Arilena Ara, – "Shaj"

Direktkvalificerade:

Italien, Diodato – "Fai rumore"

Tyskland, Ben Dolic – "Violent thing"

Nederländerna, Jeangu Macrooy – "Grow"

Frankrike, Tom Leeb – "The best in me"

Storbritannien, James Newman – "My last breath"

Spanien, Blas Cantó – "Universo"