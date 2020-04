Jarvis Cocker nattar fans med Tove Jansson

Foto: Chris Pizzello

Jarvis Cocker underhåller sina fans med att läsa godnattsagor i coronatider. I sin serie "Bedtime stories" på Instagram läser den gamle Pulp-sångaren korta berättelser för alla som har lite svårt att sova.

Varje söndag kommer en ny berättelse, först ut var "Times square in Montana" av Richard Brautigan och nu ligger även Tove Janssons 13 minuter långa muminklassiker "Vårvisan" ute, skriver NME.

Jarvis Cockers nya projekt Jarv Is har skjutit upp utgivningen av debutskivan på grund av coronaviruset. Plattan "Beyond the pale" skulle ha kommit den 1 maj, men väntas nu komma den 4 september i stället.