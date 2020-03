Jens Lekman sjunger på Skype

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Jens Lekman ringer dig via Skype och sjunger en låt. Om det låter lockande går det att anmäla sitt intresse via ett formulär med rubriken "Quarantine songs by Jens Lekman" som artisten har lagt upp på nätet.

Lekman skulle ha spelat i Nordamerika i april på en turné där han skulle backas upp av lokala ungdomsorkestrar. Men på grund av coronavirusets framfart är turnén inställd.

"Eftersom turnén är inställd och vi alla sitter mer eller mindre isolerade under denna pandemi kommer jag att erbjuda personliga uppträdanden över Skype mellan 23–29 mars", skriver Jens Lekman.

Under en timme per dag kommer han att välja ut slumpmässiga mottagare av musik bland dem som anmält sig, ringa upp, sjunga en låt och sedan ringa nästa person.