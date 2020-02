Johansson Norgren vann svenskkamp i Tjejvasan

Foto: Ulf Palm/TT

Mästaren slog utmanaren. Två svenskor gjorde upp om segern i Tjejvasan och till slut blev det den regerande mästaren Britta Johansson Norgren som vann loppet, 30 kilometer mellan Oxberg och Mora före Lina Korsgren.

De båda följdes åt under loppet, men med 6,5 kilometer kvar ryckte Johansson Norgren och fick defilera in under den berömda målportalen i Mora i ensamt majestät.

Det var Britta Johansson Norgrens fjärde seger på fem år i loppet.

– Det lät ju väldigt bra det, säger hon till SVT

Segermarginalen blev 38,4 sekunder till Korsgren, som i fjol fick ge sig mot Johansson Norgren i en spurtduell.

I år kom avgörandet tidigare.

– Trots att jag körde väldigt hårt så släppte hon ingenting. Sedan märkte jag att det blev någon meter och då kände jag att släpper hon så är hon trött, säger Johansson Norgren.

Det blev även svenskt på tredjeplatsen genom Ida Dahl.

Årets lopp arrangerades i ett snöfattigt Dalarna där banan omgärdades av barmark och det milda vädret gjorde att åkarna fick skida genom vattniga spår, framför allt mot slutet av loppet.

– Jag trodde att det skulle vara slitigt, men jag har nog aldrig varit med om så mycket vatten, säger tvåan Lina Korsgren.

Åkarna försökte ofta hitta utrymme i snön mellan spåren att köra.