Karin Smirnoff får stipendium av Akademien

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Författaren Karin Smirnoff har tilldelats Ilona Kohrtz stipendium av Svenska Akademien för åren 2020 och 2021. Stipendiet utgår från en fond testamenterad till Akademien av Ilona Kohrtz 1962 och ges till en "förtjänt skönlitterär författare". De senaste årens mottagare har varit Inger Edelfeldt, Hans Gunnarsson och Anna Schulze. Prissumman är på 35 000 kronor per år.

Karin Smirnoff debuterade 2018 med romanen "Jag for ner till bror", som nominerades till Augustpriset samma år. I fjol kom andra delen "Vi for upp med mor" och i aprill utkommer "Sen for jag hem".