Kastas in i "Big brother" – "så jävla oklart"

Foto: Jakob Dahlström/TV4/TT

Dokusåpan "Big brother" får ännu en ny deltagare. Han heter Martin Forstén och gör entré i huset efter att TV4 hört av sig med kort varsel.

– Har inte någon koll på det där jävla programmet. Känns så jävla oklart allting. Jag följer bara strömmen, säger Forstén till Aftonbladet.

30-årige Forstén jobbar som snickare och beskrivs som en sportkille som har spelat hockey i stort sett hela livet. Han säger att han är "rätt typ av människa" för att bli inspärrad med de andra deltagarna. Men själv sökte han inte till programmet – det gjorde hans systrar åt honom.

– De ringde mig och sa ”nu har vi sökt in till "Big brother” och jag bara "what the fuck". Sen blev jag kallad till en intervju, tänkte att "va fan, jag kör på", säger han till Aftonbladet.

Förra veckan blev deltagarna Kim Kamal och Isabel Pereira utkastade efter att båda hade uttryckt sig antisemitiskt. De har sedan dess ersatts av Lennie Hansson och Jessica Pamlin.