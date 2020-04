Klassikern "Trasdockan" filmas på nytt

Foto: Harold Filan/AP/TT

Filmen "Trasdockan" från 1955, med originaltiteln "The night of the hunter", ska filmas i ny tappning.

Originalet, med Robert Mitchum i den ikoniska huvudrollen som den vandrande prästen och mördaren Harry Powell med orden "Love" och "Hate" tatuerade på knogarna, är en av filmerna som har utsetts för bevaring i USA:s kongressbibliotek. Den har även utsetts till tidernas näst bästa film, efter "Citizen Kane", av den prestigefyllda franska filmtidskriften Cahiers du cinéma.

Variety skriver att nyversionen kommer att utspela sig i modern tid. Mer än så är i nuläget inte känt.