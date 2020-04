Kraftig resultatminskning för JP Morgan

Foto: Diane Bondareff

Rapportsäsongen startar som sig bör med att de amerikanska storbankerna lägger fram sina delårssiffror.

Först ut är USA:s största bank JP Morgan Chase som redovisar en rejäl minskning av resultatet under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Resultatminskningen på 68 procent beror bland annat på att banken reserverat stora belopp för att dämpa eventuella negativa effekter till följd av coronapandemin.

Nettovinsten landade på 2,87 miljarder dollar, motsvarande cirka 29 miljarder kronor, under första kvartalet. Det motsvarar en vinst på 0:78 dollar per aktie. Det kan jämföras med vinsten på 2:65 dollar per aktie i första kvartalet förra året. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1:84 dollar per aktie, enligt Refinitiv.