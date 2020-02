Krigsdramat "1917" bästa film på Baftagalan

Fakta

Bästa film: "1917"

Bästa regi: Sam Mendes: "1917"

Bästa kvinnliga huvudroll: Renee Zellweger: "Judy"

Bästa manliga huvudroll: Joaquin Phoenix: "Joker"

Bästa kvinnliga biroll: Laura Dern: "Marriage story"

Bästa manliga biroll: Brad Pitt: "Once upon a time in Hollywood"

Bästa icke-engelskspråkiga film: "Parasit"

Bästa originalmanus: "Parasit"

Bästa manus efter förlaga: "Jojo Rabbit"

Bästa dokumentär: "For Sama"