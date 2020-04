Lloyd Webber visar sina musikaler – gratis

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Broadway må vara stängt men showen måste ju go on. Det anser i alla fall Andrew Lloyd Webber som tillsammans med Universal ska bjuda musikalälskare på en filmad scenföreställning varje vecka på Youtube, skriver Hollywood reporter.

Först ut är hans "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat" med bland andra Donny Osmond och Joan Collins. Den kommer att göras tillgänglig på Youtube-kanalen "The shows must go on!" under fredagen för att sedan ligga kvar i 48 timmar.

Hela programserien är inte offentliggjord, men härnäst utlovas "Jesus Christ superstar" med Tim Minchin, Melanie C och Chris Moyles. Den ska visas från och med den 10 april.

I ett klipp på Youtube berättar Lloyd Webber också att hans "katastrofmusikal" "By Jeeves" kommer att visas någon gång i schemat.

– Jag är väldigt förtjust i den och det kommer ni också att bli, säger han.

72-årige Andrew Lloyd Webbers musikaler är bland de mest populära genom alla tider, som exempelvis "Fantomen på operan", "Cats" och "Evita".