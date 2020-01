Löfven i Israel för ceremoni om Förintelsen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Foto: Vilhelm Stokstad/ TT

Statsminister Stefan Löfven inleder i dag ett två dagars besök i Israel. Tillsammans med drygt 40 stats- och regeringschefer deltar han i 75-årsminnet av befrielsen av Auschwitz vid en ceremoni på Yad Vashem i Jerusalem.

En av huvudtalarna är Rysslands president Vladimir Putin, vars anklagelser mot Polens roll i andra världskriget lett till att Polens president Andrzej Duda uteblir från hela evenemanget.

Temat är, förutom åminnelsen av Förintelsen, bekämpandet av dagens antisemitism. Stefan Löfven, som inte ska tala vid ceremonin, inleder besöket på onsdagen med en privat rundvandring med ordförande för Yad Vashem, Avner Shalev. Yad Vashem är Israels forsknings- och minnesinstitut över Förintelsen.

På torsdagen, före ceremonin, träffar han företrädare för de judiska organisationerna Jewish Agency, Anti-Defamation League och The Center Organizations of Holocaust Survivors in Israel.

Putin på plats

Minneshögtiden äger rum på eftermiddagen, och gästas av ett 40-tal stats- och regeringschefer, bland andra Rysslands president Vladimir Putin, Frankrikes president Emmanuel Macron och USA:s vicepresident Mike Pence.

Auschwitz befriades av sovjetiska styrkor den 27 januari 1945, och Rysslands president Vladimir Putin är därför en av huvudtalarna. Efter det bråk som startat mellan Ryssland och Polen över Polens påstådda roll i utbrottet av andra världskriget, emotses hans tal med viss spänning.

Ruda uteblir

Polens president Andrzej Ruda har valt att utebli på grund av Putins anklagelser och för att han själv inte får tala på ceremonin.

Putin har förnekat att Molotov–Ribbentroppakten 1939 mellan Ryssland och Nazityskland bidrog till utbrottet av andra världskriget och Nazitysklands försök att utrota Europas judar. Pakten var ett icke-aggressionsavtal mellan de två länderna, som också innebar en uppdelning av Europa i intressesfärer.

Putin har i stället anklagat den dåvarande polska regeringen för att ha konspirerat med Nazityskland och därmed bidragit till den efterföljande katastrofen. Polen har avfärdat anklagelserna som rena lögner.