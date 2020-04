Luckor i tablån när tv-produktioner ställs in

Foto: Viaplay

"Let's dance" är ett av Nöjessveriges senaste offer i coronapandemin – men krisen ser ut att få mer långtgående effekter än ett tillfälligt dansstopp.

Strömningsjättarna har slutat att spela in i Sverige – och de stora tv-kanalerna ställer in allt fler planerade produktioner.

Hur blir det egentligen med tv-hösten?

Det hann bli ett vanligt avsnitt av "Let's dance", sedan tvingades TV4 ställa in danstävlingen i flera veckor till följd av sjukdomar inom produktionen. Men det är inte bara här och nu som coronaviruset skapar problem för tv-kanalerna.

Nyligen valde TV4 att ställa in "Bachelor", som skulle ha visats i höst, eftersom det inte går att genomföra resor utomlands med stora produktioner.

– Man får jobba med många olika typer av scenarier, men vi förbereder oss på att det kan drabba fler produktioner under de närmsta månaderna, säger Fredrik Arefalk, kanalchef för TV4 och C More film och serier.

Flyttar "Biggest loser"

"Biggest loser" skjuts upp från våren till hösten för att säkra att det finns någonting att visa även då. Luckorna som uppstår efter inställda idrottsevenemang kommer att fyllas med gammalt och nytt material, berättar Arefalk.

Strömningsjätten Netflix meddelade tidigare för TT att de pausar inspelningarna av båda sina svenska produktioner, "Red dot" och "Kärlek och anarki". Även HBO Europe har stoppat alla sina inspelningar. Deras svenska satsning "Björnstad" beräknas däremot ha premiär i höst.

Viaplay tvingas bland annat att skjuta upp den andra säsongen av kriminaldramat "Det som göms i snö".

– Flera produktioner som primärt skulle spelas in utomlands går det inte att fortsätta med på grund av de restriktioner som finns. Det sker pågående diskussioner om vilka inspelningar vi kan vänta med och inte, säger Susanne Nylén presschef för Nent Group.

Spelar in "Heder"

Två projekt där kameran fortfarande rullar är "Huss" och den andra säsongen av "Heder".

– Med extrema säkerhetsåtgärder och kontinuerlig koll har vi fortsatt inspelningarna av dem, säger Susanne Nylén.

SVT arbetar med att kartlägga vilka produktioner som måste skjutas upp och eventuellt ställas in – men programdirektören Eva Beckman vill likt sina kollegor inte gå in på vilka titlar det handlar om. Klart är däremot att höstens tablå kommer att påverkas, både när det kommer till underhållningsprogram och dramasatsningar. I stället för program som kräver resor ska de satsa på nyproduktioner som faktiskt går att genomföra trots de rådande restriktionerna.

– Jag tror att vi kommer att klara det här så att publiken inte märker så mycket. Och publiken vet ju inte vad vi hade tänkt sända i höst heller. Det är bara att fortsätta se till att vi visar bra tv på SVT, även om det inte var den tv:n vi hade tänkt från början, säger hon.