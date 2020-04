Foto: Stina Stjernkvist/TT

En man i 50-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelningen efter att ha skadats i en olycka i Simonstorp, som ligger utanför Norrköping, rapporterar P4 Östergötland.

Mannen färdades på en fyrhjuling när olyckan skedde och fördes till sjukhus på lördagsmorgonen. Under kvällen uppger Region Östergötland i en bulletin att skadeläget är kritiskt. Polisen tror att mannen körde in ett träd eller en sten under natten, skriver P4 Östergötland.