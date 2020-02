Margot Robbie spelar mot Bale i ny film

Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Skådespelaren Margot Robbie ska spela mot Christian Bale, i en ny film av David O Russell. Det är Russels första film sedan "Joy" från 2015. Handlingen är än så länge hemlig.

Producerar gör Matthew Budman, som också producerade både "Joy" och "American Hustle", för vilken Russell blev Oscarsnominerad i kategorin bästa regi.

Margot Robbie har haft det fullt upp på senare tid. Nu syns hon i "Birds of prey", och har också en roll som Sharon Tate i Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood". Dessutom blev hon Oscarsnominerad för sin medverkan i "Bombshell".