Mest nedåt på Wall Street – men Apple steg

Foto: Mark Lennihan/AP-TT

Omsättningen på de amerikanska börserna var låg på måndagen inför en vecka då många storbolag väntas redovisa dystra kvartalsrapporter på grund av den pågående pandemin. Två av de tre ledande indexen sjönk.

Bland förlorarna fanns Ford, som tappade 4,0 procent. Biltillverkaren räknar med en förlust på ungefär 600 miljoner dollar under det senaste kvartalet, att jämföra med en vinst på 2,4 miljarder dollar under motsvarande period i fjol. Ett annat sänke var Caterpillar sedan Bank of America nedgraderat utsikterna för bolagets aktie. Caterpillar, världsledande tillverkare av anläggningsmasker, föll 8,7 procent.

Dow Jones industriindex backade 1,4 procent och S&P 500 gick ned 1,0 procent. Nasdaqs kompositindex steg däremot 0,5 procent sedan bland andra indextunga it-jätten Apple ökat 2,0 procent.