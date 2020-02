Mild vinter orsakar rekordtidig myrinvasion

Foto: Hasse Holmberg/TT

Den ovanligt milda vintern har gjort att myrorna vaknat rekordtidigt. I de sydliga och mellersta delarna av landet har krypen redan letat sig in i flera hushåll.

Att myrorna tar sig in i våra hus i jakt på mat tidigt på våren är inte ovanligt. Men i år har de första fallen rapporterats in till Anticimex redan i januari. Förutom den harmlösa svartmyran har företaget fått in flera fall av den mer skadliga bruna trämyran.

I vanliga fall brukar inte myrorna vakna upp från sin dvala förrän i mars, säger Mats Jonsell, entomolog vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det är rätt ovanligt att det är så varmt, myrorna styrs av temperaturen. Nu kommer solen upp lite högre och värmer på husknutarna, säger han.

Svartmyran tar sig gärna in i köket och trivs särskilt bra i skafferiet. Den bruna trämyran kan däremot göra skada på trä. Enligt Anticimex kan det bli relativt stora skador i byggnaden om den senare får verka ostört.

De två myrarterna kan dock vara svåra att urskilja från varandra, påpekar Jonsell. De bruna är lite ljusare men storleksmässigt är de lika svartmyror.

Vid första tecken på en myrinvasion bör man hitta varifrån myrorna har tagit sig in och täta ingången. Man bör också våttorka golven regelbundet för att bli av med myrornas doftspår. Det finns effektiva myrdosor att köpa om myrorna inte försvinner.

Om man har stora problem eller misstänker att bruna trämyror tagit sig in i huset kan man söka hjälp med skadedjursbekämpning.