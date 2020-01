Risk för världscupfiasko: "Ser inte jättebra ut"

Foto: Christine Olsson/TT

Så här långt är det en av de skralaste inomhussäsongerna på flera år för svensk hoppsport.

Fortsätter det lika illa avgörs världscupfinalen utan ett svenskt ekipage, något som inte hänt sedan 2005.

Två sjätteplatser – Peder Fredricson i Oslo och Henrik von Eckermann i Lyon – står sig fortfarande som de främsta prestationerna i världscupkvalet.

Med tre deltävlingar kvar är risken överhängande att Sverige står utan ekipage i världscupfinalen, något som inte hänt sedan 2005 – men då avstod kvalade Rolf-Göran Bengtsson från att delta i finalen.

Fredricson har bäst chans

Ankarcrona hade velat se bättre resultat under hösten och vintern, men hittar förmildrande omständigheter. Den främsta stavas OS. Årets stora mästerskap.

– Hade det varit ett EM som legat senare på säsongen hade det sett annorlunda ut och vi hade haft en lite annan plan för vintern. Det är några hästar som har viloperioder för att vara fräscha när de kommer ut och några hästar får många starter för att de behöver få rutinen, säger han.

På tre starter, samtliga under hösten, har Peder Fredricson samlat ihop 28 poäng. I dagsläget för få för att vara bland de 18 som kvalar in, men Fredricson har fortfarande en god chans att slå sig in i startfältet i Las Vegas om tre månader.

– Det är absolut inte kört, säger Ankarcrona.

Långt till Las Vegas

Fredricson, just nu i Oliva i Spanien med ett flertal hästar, har de två sista världscupskvalen i Bordeaux och Göteborg i sin tävlingskalender.

Det är klart att han siktar på att rida Christian K i Bordeaux. Men även om världsfemman skulle kvala in är det inte säkert att han gör resan till Las Vegas.

– Man får ta en diskussion då om det är det bästa upplägget att flyga till Las Vegas i april med tanke på ett eventuellt OS. Det är en lång flygning och det är ett stort mästerskap, världscupfinalen, säger Ankarcrona.

Hoppar i Amsterdam

Henrik von Eckermann, trea i världscupfinalen både 2017 och 2018, har mest mötts av motigheter. På åtta starter har han blott tagit poäng i tre och ligger riktigt risigt till med totalt 14 poäng och måste få en fullträff.

I helgen gör han ett nytt försök, i Amsterdam.

– Varken Peder eller Henrik har gjort en satsning på samma vis som förra säsongen. Henrik har valt att använda lite yngre hästar, säger Ankarcrona.

I övrigt från landslagsfronten:

+ Cue Channa är tillbaka hos Malin Baryard Johnsson. På stoet red hon OS 2016 och EM 2017. Det senaste dryga året har hästen ridits av belgaren Olivier Philippaerts. Baryard Johnsson tävlar Cue Channa i Spanien redan i helgen.

+ 2018 toppade Fredricson och valacken Hansson världsrankningen för bästa ekipage. På grund av skada har hästen inte hoppat på nästan ett år, men är på gång igen och matchas av Fredricson i Oliva.

Fakta Fakta: Ställningen i världscupen Ställningen i den västeuropeiska ligan av världscupen inför de sista tre deltävlingarna, i Amsterdam (i helgen), Bordeaux (7-9 februari) och Göteborg (19-23 februari). De 18 främsta ryttarna från ligan kvalar in till världscupfinalen. 1) Steve Guerdat, Schweiz, 80 poäng 2) Pieter Devos, Belgien, 70 3) Marcus Ehning, Tyskland, 61 4) Denis Lynch, Irland, 60 5) Emanuele Gaudiano, Italien, 55 6) Scott Brash, Storbritannien, 49 7) Kevin Staut, Frankrike, 45 8) Martin Fuchs, Schweiz, 44 9) Maikel van der Vleuten, Nederländerna, 43 10) Julien Epaillard, Frankrike, 43 11) Pius Schwizer, Schweiz, 42 12) Christian Ahlmann, Tyskland, 39 13) Emilio Bicocchi, Italien, 37 14) Daniel Deusser, Tyskland, 36 15) Max Kühner, Österrike,36 16) Wim Vermeir, Belgien, 36 17) Christian Kukuk, Tyskland, 32 18) Niels Bruynseels, Belgien, 30. Sv plac: 22) Peder Fredricson, 28 42) Henrik von Eckermann, 14 45) Douglas Lindelöw, 12 73) Evelina Tovek, 2. Visa mer...