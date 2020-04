Musikern Adam Schlesinger död i covid-19

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Artisten och låtskrivaren Adam Schlesinger har avlidit till följd av coronaviruset, rapporterar Variety. Schlesinger slog igenom i rockbandet Fountains of Wayne som bland annat fick en hit med låten "Stacy's mom" och gjorde fem skivor mellan 1996 och 2011.

Under sin parallella karriär som låtskrivare för film- och tv-branschen blev han nominerad till en Oscar, två Tony och flera Grammy och Emmy.

2018 var han nominerad till två Emmy för musiken till tv-serien "Crazy ex-girlfriend" och tilldelades en, för text och musik till sången "Antidepressants are so not a big deal".

Oscarsnomineringen kom 1997, för filmmusiken till "That thing you do", som regisserades av Tom Hanks.

Adam Schlesinger dog på sjukhus på onsdagen. Han blev 52 år.