New Jersey-hjältar rycker in för New Jersey

Foto: Chris Young/AP/TT Foto: Joel C Ryan/AP/TT Bruce Springsteen, Halsey, Jon Bon Jovi, Whoopi Goldberg, Tony Bennet, Danny DeVito och Jon Stewart har minst en sak gemensamt: Alla kommer från delstaten New Jersey. Något annat de, och flera andra kända artister och skådespelare, också har gemensamt är att de alla ska delta (från sina hem) i arrangemanget "Jersey for Jersey" som hålls till förmån för delstatens kamp mot coronaviruset, skriver Rolling Stone. – New Jersey har drabbats särskilt hårt av coronaviruspandemin, och New Jerseys invånare har alltid klivit fram och gjort sitt i svåra tider. Det här är vårt sätt att göra allt vi kan för vårt folk i "The garden state", säger Springsteen i ett videomeddelande. Alla intäkter från stödgalan, som äger rum den 22 april, ska gå till en stödfond avsedd för coronahjälp i New Jersey.