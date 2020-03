Nio svenska dokumentärer tävlar i Köpenhamn

Foto: Ginestra Film

När årets upplaga av dokumentärfilmsfestivalen Cph Dox startar i dag har nio svenska filmer chans på pris.

"Bitter love", av Jerzy Sladkowski, tävlar om festivalens huvudpris Dox award.

I kategorin Nordic Dox award finns fyra svenska bidrag: "Television without frontiers", av Andjeas Ejiksson, "The beautiful game", av Olof Berglind, "Maddy the model", av Jane Magnusson, och "Inuti diamanten", av Viktor Johansson.

Två svenska bidrag tävlar i kategorin Fact award: "Jozi gold", av Fredrik Gertten och Sylvia Vollenhoven, och "Only the devil lives without hope", av Magnus Gertten.

Dessutom tävlar filmerna "Mother's tongue", av Lap-See Lam och Wingyee Wu, och "Rendezvous", av Ernst Skoog, i kategorierna New vision award respektive Next wave award.

Cph Dox i Köpenhamn är en av många filmfestivaler som har drabbats av omständigheterna kring coronaviruset. Festivalen har ställt in publika evenemang och reguljära filmvisningar, och genomför i stället en nedskalad version på nätet.

Festivalen äger rum 18–29 mars.