Ökning av samtal till jourhavande präster

Foto: Anders Wiklund / TT

Samtalen till jourhavande präster har blivit allt fler under det första kvartalet av 2020, rapporterar Sveriges Radio.

– Kollegorna jag pratar med säger att det är mycket corona, säger Nina Sagovinter, nationell samordnare för jourhavande präster inom Svenska kyrkan, till radiokanalen.

Det rör sig om totalt 3 268 samtal som kommit in de tio första dagarna i april. Det är strax över 1 000 samtal fler än samma tidsperiod förra året. Som en följd av det ökade trycket har man förlängt både samtalstiderna och öppettiderna för Svenska kyrkans chattrum. Allra flest samtal kommer in mellan 21-01, enligt Svenska kyrkan. Dessa tider har man förstärkt med fler präster, men trots det har man inte möjlighet att svara på alla samtal. Jourhavande präst nås via 112.