Oljepriset pressas av oro för coronaviruset

Foto: Jacob Ford/AP/TT

Ökad oro för spridningen av det nya coronaviruset, som smittat över 60 000 personer, pressar ned världsmarknadspriset på olja.

Prisnedgången har fått nytt bränsle sedan ännu en tung prognosmakare sänkt utsikterna för efterfrågan på olja.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad Brentolja nästa månad faller med 1 procent till drygt 55 dollar per fat sedan det internationella energiorganet IEA nu räknar med att den globala efterfrågan på olja kommer att minska under årets första kvartal. Det skulle bli den första nedgången i efterfrågan sedan den globala recessionen i samband med finanskrisen 2009.

IEA räknar med att efterfrågan på olja faller med 435 000 fat per dag under årets första kvartal jämfört med motsvarande period ett år tidigare. En viss återhämtning med ökande efterfrågan igen väntas under resten av året. Men IEA:s helårsprognos vad gäller efterfrågetillväxt på olja sänks med 365 000 fat till 825 000 fat olja per dag.

Opec har redan dragit ned produktionen till den lägsta nivån på tio år, men diskuterar nu nya produktionsbegränsningar med oljejätten Ryssland för att hålla uppe prisnivåerna. Opec har sänkt sin prognos för efterfrågetillväxt på olja med 200 000 fat per dag 2020.

Oljepriset har till följd av marknadsoro i kölvattnet på spridningen av det nya coronaviruset rasat med drygt 20 procent från toppnivåerna i januari och därmed raderat ut cirka två års prisuppgångar.