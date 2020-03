OS-ministern: "Ställa in vore oacceptabelt"

Foto: Eugene Hoshiko

Coronaviruset sprider sig till flera delar av Japan och den kinesiska presidenten Xi Jinpings besök i landet har skjutits upp.

Men Japans OS-minister Seiko Hashimoto står fast vid att OS kommer att genomföras som planerat i sommar.

Det var just Seiko Hashimoto som fick fart på diskussionen om huruvida OS verkligen kommer att avgöras som planerat eller inte när hon tidigare i veckan sade att kontraktet med Internationella olympiska kommittén, IOK, kunde tolkas som att det tillät en uppskjutning av spelen.

Hon sade dock att hon förväntade sig att OS skulle gå som planerat, och fortsätter att framhålla det, efter IOK:s exekutivkommittés sammanträde i Lausanne.

– Baserat på att IOK aldrig nämnde något om att ställa in eller skjuta fram spelen i Tokyo på deras möte i går (onsdag) så förväntar jag mig inte något besked om att ställa in eller något liknande, säger Hashimoto i det japanska parlamentet under torsdagen.

Stängda skolor

Efter mötet med exekutivkommittén poängterade IOK-ordföranden Thomas Bach att förberedelserna fortsätter enligt plan.

– Jag kommer inte att spä på spekulationerna. Vårt uttalande från i går (tisdag) är väldigt tydligt – vi är fullt inställda på att OS i Tokyo blir en framgång, sade han på en presskonferens i Lausanne under onsdagen.

Tokyos guvernör, Yuriko Koike, säger att de regionala myndigheterna tillsammans med arrangören arbetar för att säkerställa ett säkert sommar-OS trots utmaningen med coronavirusets utbrott.

Flera testtävlingar inför OS och Paralympics har ställts in i landet. Skolorna håller stängd och den kinesiska presidenten Xi Jinping kommer inte att besöka Japan som planerat i början av april, ett beslut som tagits av både Tokyo och Peking.

"Farlig situation"

Totalt har drygt 300 personer rapporterats smittade i Japan, sex personer har dött. Räknar man in kryssningsfartyget som legat i hamnen i Yokohama uppgår antalet smittade till över 1 000 och antalet döda till 12.

Och det är inte alla i Japan som är lika positiva till att OS-planeringen fortgår som planerat.

– Jag tycker att OS borde ställas in eftersom det är en farlig situation, säger 77-åriga Yufumi Tamaki till Reuters.

– Det hade varit syn om idrottare och människor som förberett sig för spelen, men det är viktigare att rädda liv.