Patricia Bosworth död efter coronasmitta

Foto: Marty Reichenthal/Ap

Patricia Bosworth, känd för att ha spelat mot Audrey Hepburn i "Nunnan" (1962) och för att ha skrivit biografier om många Hollywood-kändisar, har dött. Hon blev 86 år och enligt hennes styvdotter Fia Hatsav berodde dödsfallet på en lunginflammation som uppkom till följd av coronaviruset, skriver Los Angeles Times.

Bosworth studerade vid av Actos Studio under Lee Strasberg-eran, då Marilyn Monroe, Paul Newman, Steve McQueen och Jane Fonda också gick där. På 1960-talet gav hon upp skådespeleriet och blev journalist och skrev bland annat för New York Times och Vanity Fair.

Patricia Bosworth skrev också uppmärksammade biografier om Marlon Brando, Montomery Clift och fotografen Diane Arbus. 2017 släppte hon den egna biografin "The men in my life".