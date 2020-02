Prischans för svenska Mabel på Brit Awards

Fakta

Årets kvinnliga artist:

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Årets manliga artist:

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Årets låt:

AJ Tracey: "Ladbroke grove"

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man: "Giant"

Dave featuring Burna Boy: "Location"

Ed Sheeran & Justin Bieber: "I don't care"

Lewis Capaldi: "Someone you loved"

Mabel: "Don't call me up"

Mark Ronson featuring Miley Cyrus: "Nothing breaks like a heart"

Sam Smith & Normani: "Dancing with a stranger"

Stormzy: "Vossi bop"

Tom Walker: "Just you and I"

Årets nya artist:

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Årets album:

Dave: "Psychodrama"

Harry Styles: "Fine line"

Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

Michael Kiwanuka: "Kiwanuka"

Stormzy: "Heavy is the head"