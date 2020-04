Public Enemy-bråket var ett pr-trick

Foto: Damian Dovarganes/AP/TT

Bråket mellan hiphop-veteranerna Chuck D och Flavor Flav, som tidigare i mars resulterade i att Flavor Flav fick sparken från gruppen Public Enemy, verkar vara ett skämt, skriver Pitchfork.

Bråket eskalerade då Chuck D och hans projekt Enemy Radio medverkade på demokraten Bernie Sanders kampanjmöte i Los Angeles. Flavor Flav, som inte varit aktiv medlem i hiphopgruppen på ett tag, motsatte sig att det framstod som om hela Public Enemy stod bakom Sanders. Han fick då sparken – men nu verkar allt vara frid och fröjd igen.

Flavor Flav är fortfarande en del av Public Enemy och medverkar på den nysläppta singeln "Food as a machine gun", som finns på Enemy Radios nya album "Loud is not enough".

I en intervju i podcasten "People's party" säger Chuck D att han inspirerats av Orson Welles klassiska radiodramatisering av "Världarnas krig" och att schismen var fejkad för att få pr för det kommande skivsläppet.