Punkt för brandsäsongen i New South Wales

Foto: Martin Yngve/TT

Totalt 11 400 bränder som härjade över mer än 5,5 miljoner hektar gjorde sommaren till den hittills värsta i New South Wales historia

Men nu är årets brandsäsong officiellt över, åtminstone i den stora delstaten i östra Australien.

Den 31 mars är det officiella slutet för brandsäsongen i New South Wales, och aldrig förr har bränderna drabbat så stora områden i sådan stor omfattning som i år, skriver räddningstjänsten RFS i en rapport.

Förutom den stora arealen – som motsvarar halva Lappland – krävde bränderna 25 liv och uppemot 2 500 förstörda hem. I hela Australien har mer än 12,6 miljoner hektar slukats av elden, och 33 personer omkom i bränderna. Dessutom beräknas en miljard djur ha dött, enligt beräkningar vid University of Sydney.

"Var beredda"

En normal brandsäsong varar från september till mars, men klimatförändringarna har skapat somrar som är dubbelt så långa som vintrarna i Australien. Och snart är det dags igen, säger chefen för RFS i New South Wales, Shane Fitzsimmons, i ett uttalande på tisdagen.

"Medan allas fokus just nu helt rätt ligger på coronaviruset börjar nästa brandsäsong om bara några månader, så var beredda och håll er överlevnadsplan uppdaterad och prata om det med era familjer", skriver han.

Coronapandemin är även ett ekonomiskt bakslag för många av dem som drabbades av bränderna. Såväl myndigheter som hjälporganisationer var mitt uppe i hjälparbetet för de drabbade när larmen om coronaviruset kom och försvårade hjälparbetet, har ABC rapporterat.

Brandträning skjuts upp

Dessutom var det många, framförallt inom turistnäringen, som innan coronapandemin stängde ner all turism och såg fram emot den australiska hösten och påsken som räddning för ekonomin.

Även räddningstjänsten påverkas av viruset. Sedan juli i fjol har rekordmånga, 35 000 personer, anmält sig som frivilliga brandmän i New South Wales. Tanken var att de just nu skulle få utbildning i brandbekämpning – kurser som har fått skjutas upp, skriver The Sydney Morning Herald.