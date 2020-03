Rekord för klossjätten – öppnar fler butiker

Foto: John Locher/AP/TT

Suget efter legoklossar var stort under förra året och Lego-gruppen redovisar en rekordomsättning för 2019.

Den danska leksakstillverkaren ökade omsättningen med sex procent till 38,5 miljarder danska kronor, motsvarande runt 54 miljarder kronor, under fjolåret jämfört med 2018. Försäljningen till konsumenter ökade med 5,6 procent.

Nettovinsten ökade med tre procent till 8,3 miljarder danska kronor, cirka 12 miljarder kronor.

Enligt koncernchefen Niels B Christansen ökade Lego marknadsandelarna på samtliga stora marknader.

"Det var ett starkt år", säger han i en kommentar.

I dagsläget har Lego-gruppen 570 butiker globalt. Under fjolåret öppnades 150 nya butiker och under 2020 finns planer på att öppna ytterligare 150 butiker, merparten i Fastlandskina. Bolaget satsar samtidigt på att utveckla sin e-handelsverksamhet. Under 2019 ökade försäljningen av Lego via nätet med 27 procent jämfört med året före.