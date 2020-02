Cavan Grogan, sångare och basist i det brittiska rockabillybandet Crazy Cavan & the Rhythm rockers har avlidit, meddelar bandet på sin hemsida. Teddy boy-bandet bildades i 1970 och har turnerat flitigt sedan dess. Några av deras mer kända låtar är "My little sister's got a motorbike" och "Rockabilly rules OK".

Cavan Grogan avled hastigt bara några dagar innan han skulle fylla 71 år.