Så skyddas alpina stjärnorna mot corona

Foto: Charles Krupa

Inställd pressträff, inga presskonferenser i samband med tävlingarna och säkerhetsavstånd vid intervjuer.

De alpina stjärnorna i Åre begränsar kontakten med medier, sponsorer och supportrar.

Allt för att minimera risken att smittas av coronaviruset.

Dagens planerade pressträff med hela det alpina damlandslaget på Åregården ställdes in under tidiga förmiddagen.

– Det är på grund av utvecklingen kring coronaviruset. Det finns rekommendationer om att undvika större folksamlingar, så det är ett ansvarstagande vi känner att vi bör ta, säger Peter Albertsson, kommunikatör på Skidförbundet, till TT.

Pressträffen flyttas i stället utomhus, med tre utvalda åkare. Anna Swenn-Larsson, som på lördag har chansen att ta en pallplats i den totala slalomcupen, är en av de närvarande.

Inga presskonferenser

Under dagen gick arrangörerna ut med nya, strikta förhållningsregler vid möten med de alpina åkarna inför och under världscuptävlingarna torsdag–lördag, de sista tävlingarna för säsongen sedan finalen i italienska Cortina d'Ampezzo ställts in.

Inga presskonferenser hålls efter tävlingarna (i tur och ordning parallellslalom, storslalom och slalom), möjligheten till enskilda intervjuer begränsas. Journalister, fotografer, tv-tekniker och medarbetare i arrangörsstaben uppmanas att hålla ett avstånd på minst en och en halv meter i den så kallade mixade zonen.

– De här förändringarna gjordes redan inför tävlingarna i La Thuile, för att minimera risken för smittspridning. Vi lägger ut den här informationen nu eftersom tävlingarna i Åre närmar sig, säger presschefen Sara Tigerström till TT.

Inga signaler om oro

TT: Är ni mest proaktiva eller finns det en oro bland de aktiva att bli smittade?

– Nej, det här är bara proaktivt. Vi har inte fått några signaler om att det är en oro. Vi har agerat tillsammans med det Internationella skidförbundet, Fis.

TT: Planerar ni fler begränsningar?

– Nej, inte från vår sida.

TT: Finns det en risk att det kan bli tävlingar utan publik?

– Det är inget jag vill uttala mig om. Vi följer de nationella riktlinjerna och gör det löpande, säger Sara Tigerström.