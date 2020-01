Så slår viruset mot Asiens ekonomi

Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT

Inställda tåg, stängda turistanläggningar och företag som tvingas till radikala åtgärder.

Coronavirusets utveckling får tydliga konsekvenser för kinesisk ekonomi.

Även grannländer påverkas, bland annat Japan inför stundande sommar-OS.

Förra året präglades kinesisk ekonomi av handelskriget med USA. Därför kommer nu utbrottet av coronaviruset vid en tidpunkt där landets ekonomi redan är pressad.

Landets ledning har försökt att styra om den ekonomiska tillväxten mot att från tidigare varit mera produktionsdriven till inriktad mot konsumtion. Just denna sektor bedöms nu ta en rejäl smäll under en period som normalt är kopplad till just konsumtion, nämligen det kinesiska nyåret.

Tågförbindelser ligger nere, turistanläggningar som Disneyland är stängda liksom restauranger och butiker. Dessutom väntas turistsektorn ta en rejäl smäll när man från regeringshåll valt att stoppa såväl gruppresor inom som utanför Kina.

Även filmpremiärer

Staden Wuhan i Hubei-provinsen, där smittan först upptäcktes och som nu är stängd av myndigheterna, är dessutom starkt kopplad till industriproduktion och Wuhan beräknas stå för 1,6 procent av landets BNP-tillväxt.

Bland annat har flera utländska biltillverkare fabriker i staden där det 2018 tillverkades 1,7 miljoner bilar.

Mer oväntat påverkas även landets filmindustri. Just det kinesiska nyåret är traditionellt sett en period när många filmer släpps men tomma biografer gör att premiärer har skjutits upp.

Det är inte bara Kina som påverkas. Flera andra länder i Asien rapporterar att man förväntar sig tydlig påverkan. Thailand vars turistnäring är en viktig intäktskälla räknar med ett bortfall på två miljoner färre kinesiska turister under 2020 och turismmyndigheten vill se åtgärder från regeringen.

Även Japan

I Japan varnar ekonomiministern Yasutoshi Nishimura att företagsvinster liksom produktionstakten i fabriker kommer att påverkas.

– Om situationen kvarstår är vi bekymrade över hur det kommer att påverka japansk export, säger han.

Kina är Japans andra största exportland och redan har biljätten Honda tvingats att stänga tre fabriker i Wuhan. H&M:s konkurrent Fast Retailing, med klädkedjan Uniqlo, har också stängt 100 butiker i och omkring Hubei-provinsen.

Effekterna tros också synas på hemmaplan i Japan. Kinesiska turister står för 30 procent av alla besökare i Japan och inför sommar-OS i Tokyo senare i år kan det få tydlig påverkan.

– Om antalet besökare minskar snarare än ökar kommer det att slå i stor omfattning mot Japans konsumtionssektor, säger Hideo Kumano, chefsekonom vid Dai-ichi Life Research till Reuters.