Såpadrottningen Bell är död

Foto: Jordan Strauss/AP

Den Emmy-belönade dagtidssåpaveteranen och tv-personligheten Lee Phillip Bell är död. Hon blev 91 år. Tillsammans med sin make William J Bell skapade hon två av de mest framgångsrika långkörarna i dagtidssåpa-universum: "The young and the restless" (som under en kort period kallades för "Makt och begär" på svenska) har sänts sedan 1973 och "Glamour" sedan 1987.

Lee Phillip Bell startade sin karriär som tv-journalist och hade mellan 1953–1986 en egen pratshow i Chicago.

Hon lämnar efter sig sin dotter Lauralee Bell, som medverkar i "The young and the restless", samt sönerna William och Bradley Bell, som båda arbetar i tv-branschen.