Foto: Paul Rodriguez/AP/TT

Den amerikanska skådespelaren Lynn Cohen är död. Hon avled i New York på fredagen vid 86 års ålder, rapporterar amerikanska medier.

Lynn Cohen är mest känd för sin roll som Mirandas hushållerska Magda i tv-serien "Sex and the city". Hon har spelat Golda Meir i filmen "München" och hade en roll som hungerspelsveteranen Mags i "The hunger games: Catching fire". Hon gjorde även flera inhopp i "Law and order"-serierna.

Lynn Cohen föddes i Kansas City 1933. Hon lämnar efter sig maken Ronald T Cohen.