Sicilianskt "maffiamord" förbryllar i Liège

Fakta

Liège är Belgiens femte största stad, med cirka 200 000 invånare. Den är huvudort i den fransktalande regionen Liège i östra Belgien, med gräns mot Nederländerna, Tyskland och Luxemburg.

Under medeltiden utgjorde Liège ett eget furstbiskopdöme under ledning av den lokale biskopen, men hamnade under franskt styre efter revolutionen 1789 och ingick därefter i Förenade Nederländerna från 1815 och det självständiga Belgien från 1830.

Liège ligger vid floden Meuse (Maas på nederländska) och har länge varit en tung industristad, med stora kolgruvor och stålverk. Fotbollsklubben Standard är en av Belgiens främsta, med tio ligatitlar genom åren och oavbrutet spel i högsta serien sedan 1921.