Skrällen – Kenin vann Australian Open

I sin första grand slam-final spelade Sofia Kenin som att hon aldrig gjort något annat.

21-åringen från USA vann sensationellt Australian Open efter 2–1 (4–6, 6–2, 6–2) i set mot spanjorskan Garbiñe Mugurza.

Det femte gamet i det avgörande setet definierade på något sätt hela matchen. Garbiñe Muguruza, som jagade sin tredje grand slam-titel i karriären, gick fram till 40–0 i Sofia Kenins serve, och såg ut att koppla ett grepp om titeln. Då hade pendeln börjat svänga tillbaka till den 26-åriga spanjorskan som vann ett svängigt förstaset men sedan förlorade det andra med 2–6.

Fem raka

Men Kenin visade att hon förtjänat sin plats i finalen, och mer därtill. Den Moskvafödda amerikanskan, som förstörde den tänkta hemmafesten när hon oväntat slog ut den australiska världsettan Ashleigh Barty i semifinal, tog fram sin bästa tennis i hela turneringen, vann fem bollar i rad och tog hem gamet.

Resten gick av bara farten. Hon bröt Muguruzas serve i nästa game, höll sin egen serve i gamet därpå, och sedan gick luften ur spanjorskan totalt. Muguruza avslutade Australien Open med tre dubbelfel, varav det sista på en av Kenins två matchbollar.

"Drömmar blir sanna"

Den 21-åriga amerikanskan, som mycket få om någon hade tippat som slutsegrare på förhand, kunde knappt tro vad som hade hänt och stod mållös med händerna framför ansiktet, innan hon mäktade med att fira.

– Min dröm har officiellt gått i uppfyllelse, jag kan inte beskriva hur jag mår. Jag är så glad att stå här, drömmar blir uppenbarligen sanna. Så om ni har en dröm, go for it, säger Sofia Kenin i segertalet.

För Garbiñe Muguruza var finalplatsen ändå ett stort steg i rätt riktning efter en tung avslutning på fjolåret, då hon gick igenom sex turneringar utan att lyckas vinna två matcher i rad. Den tidigare världsettan gick in i Australian Open som oseedad – det hade inte hänt henne i en grand slam-turneringen sedan 2014 – men visade med besked att hon är tillbaka.