Skyddet av äldre nyckeln till få döda

Foto: Gorm Kallestad/NTB-TT

20 000 döda – i bästa fall. I Storbritannien tror experterna att 55 000 personer bär på coronasmittan och att antalet döda kommer att räknas i tusental. Hur det blir i Sverige är det ingen som vet. Allt hänger på hur väl vi lyckas skydda våra äldre.

Under onsdagen bekräftade sjukvården att ytterligare två svenskar dött i covid-19, vilket innebär att tio personer dött på bara några dagar.

Men hur många fler svenskar kommer att dö till följd sars-cov-2, som viruset heter, innan smittspridningen är över?

En avgörande faktor är naturligtvis hur dödligt viruset är, det vill säga hur stor andel av de insjuknade som avlider. Vid smittspridningar brukar denna andel till en början vara förhållandevis hög för att sedan minska successivt, allteftersom det står klart att många har infekterats, men endast med lättare symtom. Därför kommer det att krävas stora befolkningsstudier innan vi kan säga exakt hur dödligt sars-cov-2 egentligen är.

Smittsamheten avgörande

I dag tror de flesta bedömare att denna siffra ligger en bit under en procent. I Sydkorea, ett land som för närvarande utför 20 000 provtagningar om dagen, har den uppskattats till 0,7 procent, vilket ligger i linje med andra bedömningar.

En annan faktor är hur stor andel av befolkningen som måste vara immun innan en så kallad flockimmunitet uppstår. Det vill säga när viruset har svårt att hitta nya smittvägar, varefter smittspridningen börjar avta.

Detta avgörs i sin tur av hur smittsamt viruset är. Ju smittsammare det är, desto större andel av befolkningen måste vara immun. För en extremt smittsam sjukdom, som mässling, ligger denna andel på cirka 95 procent. Om 95 procent av en befolkning är immun mot mässlingsviruset, kommer en allmän smittspridning ha svårt att uppstå.

Sex av tio

Vad denna siffra är för coronaviruset är det ingen som vet, men smittsamheten, det så kallade R-noll-värdet, har uppskattats till någonstans mellan 2 och 3. Enligt smittskyddsprofessorn Jan Albert cirka 2,3. Det vill säga att en infekterad person i genomsnitt för smittan vidare till 2,3 andra människor. Om det stämmer måste 57 procent av befolkningen vara immun innan smittspridningen börjar avta.

För sars-cov-2 finns tyvärr inget vaccin. Inte heller finns det någon immunitet i befolkningen, eftersom viruset är helt nytt. Det innebär att cirka sex av tio svenskar kommer att smittas av coronaviruset innan smittspridningen börjar avta spontant. Flera experter som TT talat med håller detta inte alls för omöjligt. Exempelvis har Jan Albert redan förlikat sig vid tanken på att både han och hans familj kommer att smittas – förr eller senare. Han vill dock inte spekulera i hur dödligt viruset är, men säger att det inte är omöjligt att det kan bli tusentals som dör.

– Det är absolut möjligt, säger han.

Ett scenario som av allt att döma inte kommer att inträffa är att man använder nämnda siffror rakt av. För om sex av tio svenskar smittas och om 0,7 procent av dessa dör skulle det innebära att 42 000 svenskar så småningom kommer att duka under till följd av smittan. Denna beräkning utgår dock ifrån att viruset får härja fritt, utan vare sig smittskyddsåtgärder eller sjukvård. Ungefär så som det var under spanska sjukan som under förra seklets början skördade cirka 50 000 svenskars liv. Åldersstrukturen i befolkningen har också en avgörande betydelse. Inte minst för denna sjukdom som drabbar de äldsta hårdast.

Vårt beteende avgör

Så hur många kommer att dö av detta virus? Ingen vet. I Storbritannien har experterna räknat på en mängd olika scenarion, vilken effekt olika typer av åtgärder kan tänkas få, och där sade regeringens vetenskaplige rådgivare, Patrick Vallance, nyligen att 20 000 döda vore ett "bra" resultat.

Sverige, med befolkning betydligt mindre än Storbritanniens, har också räknat på saken. Men här är inga sådana siffror offentliga. Inte ännu, i alla fall. I Finland, med en befolkning som är drygt hälften så stor som Sveriges, tror myndigheterna att drygt 2 000 personer kommer att avlida vid en mild pandemi, och drygt 3 000 vid en svårare.

Sjukdomen covid-19 är betydligt farligare för äldre än för yngre personer. Hur många som i slutändan kommer att dö kommer alltså i hög utsträckning avgöras av hur bra vi lyckas med att skydda de äldre. Det är förklaringen till att myndigheterna nu gör allt för att hålla smittan borta från sjukvården och äldreomsorgen, samt att uppmana alla äldre att undvika sociala kontakter så mycket det bara går.

Virus av den här typen är envisa. Trots det kan smittspridningen komma att avta framåt sommaren, ungefär som en influensa, varför arbetet också är inriktat på att fördröja smittspridningen så länge som möjligt.

Detta virus har jämförts med en vanlig säsongsinfluensa, som skördar mellan 300 och 2 000 människors liv varje säsong. Men det är en jämförelse som haltar. Dels för att många redan har en viss immunitet mot detta virus, dels för att tusentals äldre vaccinerar sig varje år. För sars-cov-2, däremot, finns varken det ena eller det andra.