Sojagrädde framröstad till Årets matbluff

Fakta

Vem som helst har kunnat nominera produkter under hela 2019. I år kom det in 162 stycken. Av dessa har Äkta vara med hjälp av en jury valt ut fem finalister. Vinnaren har sedan röstats fram av allmänheten på Äkta varas hemsida under perioden 13-20 januari.

Vinnaren blev Alpro Cuisine soya, som fick överlägset flest röster. Totalt fick Äkta vara in knappt 20 000 röster.

De andra finalisterna är Pågen Brioche hamburgerbröd, Semper gluten free Bovete & Teff mjöl, Rå Blåbär, Skånemejerier Bara yoghurt frukt & bär hallon & jordgubb.

Äkta vara är en ideell medlems- och konsumentförening som driver frågor om bättre matkvalitet: färre tillsatser, mer råvara – mer mat i maten.

Källa: Äkta vara